- Впереди три матча, и каждый из них имеет огромное значение в контексте борьбы за медали. Если мы сохраним настрой, желание и качество игры, которые продемонстрировали в матче с "Крыльями Советов", у нас есть хорошие шансы на успех, - сказал Нгамалё "Матч ТВ".
На данный момент московское "Динамо" занимает пятую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своем активе 50 очков. До конца чемпионата осталось 3 тура. 11 мая в 19:30 по московскому времени бело-голубые примут на своем поле "Спартак". В двух последних турах "Динамо" встретится с "Акроном" и "Краснодаром".
Нгамалё: впереди три матча, и каждый из них имеет огромное значение в контексте борьбы за медали
Форвард московского "Динамо" Муми Нгамалё поделился ожиданиями о трех оставшихся матчах в РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ