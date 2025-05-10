"Худшая команда? "Факел", это абсолютно беззубая команда. Их философия - биться и бороться, но самбо и бокс - это не футбол. Они немножко перепутали вид спорта. Неправильно думать, что болельщики любят их за такой стиль игры", - сказал Попов "Матч ТВ".
"Факел" замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 16 очками в 27 матчах. По итогам 28-го тура воронежская команда может досрочно потерять шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе страны.
Попов: "Факел" абсолютно беззубая команда, они перепутали вид спорта
Бывший защитник "Амкара" Алексей Попов назвал "Факел" худшей командой РПЛ в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Факел"