Тренер "Краснодара" Оленин: в первом тайме контролировали игру и могли забить ЦСКА

- Содержательная игра получилась с обеих сторон. Мы не добились победы, но в первом тайме контролировали игру и могли забить. Мы убежали в несколько быстрых атак, но не довели их до конца. Во втором тайме потеряли концентрацию в середине поля.
В субботу, 10 мая, "Краснодар" в гостях встречался с московским ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России. Игра проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "армейцев". Главный тренер "быков" Мурад Мусаев пропускал поединок из-за дисквалификации и находился на трибунах.
Краснодарская команда потеряла очки впервые за три тура. Отрыв от идущего на втором месте "Зенита" сократился до одного очка за два тура до окончания чемпионата.
Источник: "Матч ТВ"