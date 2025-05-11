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Агент Фомина заявил, что Личка не оправдал ожиданий игроков и руководства "Динамо"

Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что тренер Марцел Личка не оправдал ожиданий руководства и футболистов московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Мск
"Можно сказать, что химия между руководством клуба и тренером в итоге не сложилась. Почему? Потому что ожидания друг от друга банально не оправдались. Ни у Марцела, ни у руководства "Динамо", ни у футболистов", - написал в своем телеграм-канале Маньяков.

1 мая Марцел Личка был уволен из "Динамо" после вылета из Кубка России. Чешский специалист работал с клубом второй сезон. В прошлом розыгрыше РПЛ бело-голубые под его руководством завоевали бронзовые медали.

Агентство Маньякова FM Sports Agency представляет интересы полузащитника "Динамо" Даниила Фомина. Футболист лишился капитанской повязки после назначения Марцела Лички.

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