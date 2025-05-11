"Можно сказать, что химия между руководством клуба и тренером в итоге не сложилась. Почему? Потому что ожидания друг от друга банально не оправдались. Ни у Марцела, ни у руководства "Динамо", ни у футболистов", - написал в своем телеграм-канале Маньяков.
1 мая Марцел Личка был уволен из "Динамо" после вылета из Кубка России. Чешский специалист работал с клубом второй сезон. В прошлом розыгрыше РПЛ бело-голубые под его руководством завоевали бронзовые медали.
Агентство Маньякова FM Sports Agency представляет интересы полузащитника "Динамо" Даниила Фомина. Футболист лишился капитанской повязки после назначения Марцела Лички.
Агент Фомина заявил, что Личка не оправдал ожиданий игроков и руководства "Динамо"
Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что тренер Марцел Личка не оправдал ожиданий руководства и футболистов московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Мск