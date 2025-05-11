- У него всегда хорошие отношения с игроками, он всегда нас поддерживает, всегда с нами. Клуб нам во всем помогает, и мы, конечно, очень благодарны ему за это, - сказал Оласа "СЭ".
На данный момент "Краснодар" занимает первую строчку в таблице РПЛ за два тура до конца чемпионата, имея в своем активе 61 очко в 28 матчах. Отрыв от второго места составляет один балл. Оставшиеся соперники "быков": "Оренбург" и московское "Динамо".
Оласа - о Галицком: он всегда нас поддерживает, всегда с нами
Защитник "Краснодара" Лукас Оласа поделился информацией о взаимоотношениях владельца клуба Сергея Галицкого с игроками.
Фото: "Чемпионат"