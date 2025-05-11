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Тедеев: "Акрон" остался в РПЛ благодаря хорошей игре, характеру, воле и правильному отношению

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев высказался после победы над "Ахматом" в матче 28?го тура РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Акрон"
- Можно ли поздравить и с победой и с тем, что команда точно остается в РПЛ? В том числе, и с хорошей игрой, характером, волей, правильным отношением к игре. Футболисты — большие молодцы, и они сегодня, безусловно, заслужили победу.

Сегодня, 11 мая, "Акрон" вырвал победу над "Ахматом" в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча проходила на домашнем стадионе тольяттинской команды "Солидарность Самара Арена" и завершилась со счетом 3:2. Победный мяч хозяева забили на 85-й минуте игры.

Таким образом подопечные Заура Тедеева досрочно, за два тура до конца чемпионата, обеспечили себе прописку в РПЛ на будущий сезон.

Источник: "Матч ТВ"

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