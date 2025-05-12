«Что касается самого эпизода, после которого взорвался Станкович, то там всё чисто. Игрок «Динамо» убирал руку вниз, контакт с рукой был, но она не отставлена в сторону. Рука расслаблена, не напряжена, нормальный игровой момент, по трактовкам это не нарушение», — заявил Федотов «Чемпионату».
Напомним, что нападающий красно-белых Пабло Солари навесил в штрафную, где мяч попал в руку защитнику хозяев Хуану Касересу. Ситуация вызвала бурную реакцию со стороны главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, однако судейская бригада не усмотрела повода для назначения 11-метрового удара.
Матч завершился победой «Динамо» со счётом 2:0. Бело-голубые благодаря этой победе вышли на четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги с 53 очками, «Спартак» переместился на пятую строчку с 51 баллами.
Федотов объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота "Динамо" в матче со "Спартаком"
Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче «Динамо» — «Спартак» (2:0), произошедший на 81-й минуте.
Фото: скриншот "Матч ТВ"