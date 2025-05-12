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Наумов: "Зенит" дрогнул в борьбе за чемпионство, "Краснодар" не допустит прошлогодней ошибки

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о чемпионской гонке между "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" дрогнул в борьбе за чемпионство, они обыграли махачкалинское "Динамо" на тоненького. Впереди "Ростов", и этот клуб у себя дома костьми ляжет, лишь бы усложнить жизнь петербуржцам. У "Краснодара" впереди будет выезд в Оренбург, победить там будет нетрудно. Мне кажется, что "Краснодар" не допустит прошлогодней ошибки: дома они раскатают "Динамо", - сказал Наумов "Совспорту".

Напомним, в матче 28 тура РПЛ "Зенит" одержал выездную победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0. Гол в составе петербуржцев забил Нино.

Лидер чемпионата "Краснодар" уступил ЦСКА в гостевом матче 28 тура РПЛ со счетом 0:1. Гол в составе "армейцев" забил Сауль Гуарирапа.

Отставание "Зенита" от "Краснодара" сократилось до одного очка. В следующем туре "Зенит" и "Краснодар" на выезде встретятся с "Ростовом" и "Оренбургом", соответственно.

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