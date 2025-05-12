- Знаю, что между игроками и Личкой были проблемы. Он поделил команду на иностранцев и россиян. Это многим не нравилось. Были недопонимания. Ничего плохого сказать не могу, но недопонимания были, - сказал Орещук "СЭ".
Напомним, 1 мая Марцел Личка покинул пост главного тренера московского "Динамо". Чешский специалист занимал должность с 2023 года. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев, который в первых двух матчах одержал две победы - над "Крыльями Советов" (3:1) и "Спартаком" (2:0).
Орещук: знаю, что между игроками и Личкой были проблемы
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук поделился мнением об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва