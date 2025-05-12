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Тюкавин: Шунин сыграл огромную роль в истории "Динамо"

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высказался о завершении карьеры голкипера Антона Шунина.
Фото: "Чемпионат"
- Хорошо, что клуб и все мы будем чествовать Антона. Это правильно — Шуня сыграл огромную роль в истории "Динамо". Надеюсь, многие болельщики придут на стадион, чтобы поддержать Антона и поаплодировать ему, - сказал Тюкавин "РБ Спорт".

7 мая Антон Шунин объявил о завершении игровой карьеры. Российский вратарь выступал за московское "Динамо" с 2007 по 2024 год и принял участие в 339 играх за бело-голубых во всех турнирах. Также голкипер сыграл в 15 матчах за национальную сборную России.

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