"Спартак" не выходит из раздевалки на первые таймы, потому что у них слабый тренер. Теперь я понимаю, почему он не может в Италии найти работу со своим бэкграундом. Он слабый тренер. У него в какой-то момент даже мотивация перестала работать. С ним нет будущего. Хоть один человек в мире может сказать, во что играет "Спартак"? Довести мяч до Барко, откинуть его Маркиньосу – и дальше он что-то сделает", - сказал Гурцкая в эфире интернет-шоу "Это футбол, брат!" [цитата по Sports].
Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. Его контракт с футбольным клубом рассчитан на срок до лета 2026 года.
Под руководством сербского специалиста красно-белые в сезоне-2024/25 в 28 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 51 очко, которое на данный момент позволяет занимать в турнирной таблице пятое место (отставание от третьего места за два тура до конца чемпионата составляет 6 очков). Кроме того, "Спартак" продолжает выступление в Кубке России, где 15 мая в рамках финала Пути регионов ему предстоит домашний матч с "Ростовом" (начало встречи запланировано на 20:00 мск).
Гурцкая: теперь понимаю, почему Станкович не может в Италии найти работу - он слабый тренер
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился своим мнением о главном тренере московского "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"