«Барко не так ярко выглядит, плюс Угальде вообще потеряли — не можем его найти. Точнее он играет, но не забивает. В нападении что-то разладилось у этой тройки. Бонгонда не так ярок. «Спартак» всегда пропускал. Когда не забиваешь — трудно.
«Динамо» сейчас свежее и получше. «Спартак» живет Кубком, понимая, что чемпионство упущено. Игра с «Ростовом» самая важная. Если они еще и в финал Кубка не выйдут, то будут говорить, что это провал сезона. Хотя после победы над «Зенитом» его считали чуть ли не главным фаворитом чемпионата», — заявил Аршавин «Матч ТВ».
В последних пяти матчах РПЛ «Спартак» одержал только одну победу над «Акроном», сыграл вничью с «Факелом» и потерпел три поражения — от «Динамо» из Махачкалы, ЦСКА и московского «Динамо». Сейчас, после 28 туров, красно-белые занимают пятое место в таблице, имея в активе 51 очко. До конца сезона осталось два тура.
В Кубке России «Спартаку» предстоит финал Пути Регионов против «Ростова». Победа в этом матче откроет путь к Суперфиналу, где команда сможет побороться за трофей с победителем пары «Зенит» и ЦСКА. Игра с «Ростовом» состоится 15 мая.
Аршавин: если "Спартак" не выйдет в финал Кубка России, то это будет провал сезона
Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин заявил, что сезон для «Спартака» будет признан неудачным, если команда не пробьется в финал Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"