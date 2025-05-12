— Что Гладышев творит! Место в атаке занято.
— Ничего страшного. Перейдет на фланг или посидит на скамеечке, — смеется Тюкавин в интервью «РБ Спорт».
В текущем сезоне Ярослав Гладышев провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Также он принял участие в 11 матчах Кубка России, где отличился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 22-летнего нападающего составляет 2,8 миллиона евро.
После 28 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 51 очко.
Тюкавин — о прогрессе Гладышева: перейдет на фланг или посидит на скамеечке
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин с юмором отреагировал на успехи Ярослава Гладышева в своем отсутствии.
Фото: ФК "Динамо"