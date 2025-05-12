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Тюкавин — о прогрессе Гладышева: перейдет на фланг или посидит на скамеечке

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин с юмором отреагировал на успехи Ярослава Гладышева в своем отсутствии.
Фото: ФК "Динамо"
— Что Гладышев творит! Место в атаке занято.

— Ничего страшного. Перейдет на фланг или посидит на скамеечке, — смеется Тюкавин в интервью «РБ Спорт».

В текущем сезоне Ярослав Гладышев провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Также он принял участие в 11 матчах Кубка России, где отличился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 22-летнего нападающего составляет 2,8 миллиона евро.

После 28 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 51 очко.

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