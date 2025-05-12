«Чисто с футбольной стороны складывается ощущение, что у Станковича нет и не было в «Спартаке» плана Б. План А при этом – это когда получается игра у Барко, плюс, во вторую очередь, – у Угальде и Маркиньоса. Если Барко играет слабее, чем может, – «Спартак» встаёт.
При этом план Б нужен всё чаще, потому что «Спартак» не может нормально выйти на матч. И всё чаще начинает с пропущенного, а то и двух пропущенных мячей. Это было с «Рубином», «Акроном», Махачкалой, теперь – с «Динамо», — заявил Созин «Чемпионату».
В последних пяти матчах РПЛ «Спартак» одержал только одну победу над «Акроном», сыграл вничью с «Факелом» и потерпел три поражения — от «Динамо» из Махачкалы, ЦСКА и московского «Динамо». Сейчас, после 28 туров, красно-белые занимают пятое место в таблице, имея в активе 51 очко. До конца сезона осталось два тура.
В текущем сезоне Барко провёл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года. По итогам первого круга чемпионата России Барко был признан лучшим игроком лиги по количеству обводок.
Созин: у "Спартака" нет плана Б — всё держится на Барко
Футбольный эксперт Андрей Созин высказал мнение о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после поражения от «Динамо» (0:2) в 28-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"