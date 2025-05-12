«Все наши бразильцы, сербы, хорваты, боснийцы — все иностранцы будто русские. Они с нами общаются, мы не разбиваемся на компании. Я могу пойти гулять с Мойзесом. У нас очень хороший коллектив, и это всем нравится», — отметил Дивеев «Чемпионату».
В составе ЦСКА находятся 11 легионеров. Армейцы занимают третье место в Российской Премьер-Лиге после 28 туров, имея в активе 55 очков. В следующем матче, который состоится 14 мая, армейцы встретятся с «Зенитом» в ответной игре финала Пути РПЛ Кубка России.
Дивеев: все иностранцы в ЦСКА будто русские. Мы не разбиваемся на компании
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что атмосфера в команде исключает деление на группы — все легионеры легко адаптировались.
Фото: ФК ЦСКА