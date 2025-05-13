"Я понимаю, что сейчас условно третье место — просто медали, нет ни концертов, ни награждений, тебе дают пакет из "Пятерочки", куда бросают эти медали, и начальник команды их раздает. Но, во-первых, чем выше ты занимаешь место, тем в клубную казну, я так понимаю, больше денег. Но, я так понимаю, что Станковичу и спортивному директору все равно, сколько денег клуб получит. В отличие от того же "Динамо", которое сейчас хочет завоевать эту бронзу", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
В рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московские "Динамо" и "Спартак" 11 мая провели очный матч на домашнем стадионе бело-голубых. Он завершился победой хозяев со счётом 2:0.
Благодаря этому результату "Динамо" набрало 53 очка и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак", в свою очередь, наоборот, с 51-м очком опустился на пятую строчку. При этом третье место на данный момент занимает московский ЦСКА, который имеет в своём активе 55 очков.
Радимов - о борьбе за бронзу РПЛ: в отличие от "Динамо", Станковичу и Кахигао, видимо, всё равно
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о борьбе московского "Спартака" за попадание в призовую тройку РПЛ по итогам сезона-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"