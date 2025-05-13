"В Махачкале за "Зенит" не играл Глушенков, и даже не вышел на замену — очень плохой сигнал для Максима, Семак показал, что когда нужен результат, он будет обходиться без этого футболиста. Несколько матчей уже шла дискуссия, как играет Глушенков, что он дает команде. Его меняли и после перерыва, и в перерыве. Был момент, когда с "Динамо" он ушел сразу в раздевалку — и Семак, возможно, принял решение на время обойтись просто без Максима, убрать все риски", - приводит слова Семшова "РБ Спорт".
Максим Глушенков в текущем сезоне в составе петербургского "Зенита" в общей сложности принял участие в 24 официальных матчах, забил в ворота соперников 11 голов, отдал одноклубникам 5 голевых передач, получил 2 жёлтые карточки. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 15 миллионов евро.
Матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги между махачкалинским "Динамо" и "Зенитом" завершился победой сине-бело-голубых со счётом 1:0. Благодаря этому результату команда Сергея Семака набрала 60 очков и продолжила занимать второе место в турнирной таблице.
Семшов: в Махачкале Глушенков не играл - это очень плохой сигнал для него
Бывший игрок сборной России Игорь Семшов поделился своим мнением об атакующем полузащитнике "Зенита" Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"