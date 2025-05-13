"Насколько знаю, Комличенко согласен с ролью сменщика Кордобы. Это очень сложный момент, Комли, безусловно, будет выходить, но многие в курсе, что за тип Кордоба. Он из той породы футболистов, которые ненавидят уходить на замену, пропускать какие-то минуты, иногда даже во вред собственному здоровью или во вред конкуренции", - сказал Шнякин в подкасте "Премьер-лига несправедливости".
Ранее сообщалось, что нападающий "Ростова" Николай Комличенко в летнее трансферное окно может перейти в "Краснодар". В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего нападающего в 4 миллиона евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
На счету Джона Кордобы в этом сезоне 28 матчей за "Краснодар" во всех турнирах и 11+7 баллов по системе "гол+пас". Рыночная стоимость 32-летнего форварда, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.
Шнякин: Комличенко согласен на роль сменщика Кордобы в "Краснодаре"
Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о возможном переходе нападающего "Ростова" Николая Комличенко в "Краснодар".
Фото: ФК "Ростов"