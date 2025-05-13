"У команды есть еще Кубок России. Это может спасти сезон. Я всегда ставлю "Спартак" в тройку, ниже он для меня быть не может. Не считаю, что Станковича нужно убирать. Вспомните игру с "Зенитом", все кричали, что надо продлить контракт. Единственное, что надо Станковичу — взять в штаб Мостового. К нему бы я пошел, конечно. Какая разница — там сидит 10 или 11 человек", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
В 28-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде уступил "Динамо" со счетом 0:2. После матча главный тренер красно-белых Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию и ни один из футболистов не остановился в микст-зоне для общения с прессой.
После 28-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком. Красно-белые отстают от ЦСКА, который занимает третье место в таблице, на 4 балла. В 29-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Красно-белые примут на своем поле "Ростов" в финале Пути регионов Кубка страны.
Мостовой: единственное, что надо Станковичу — взять в штаб Мостового
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"