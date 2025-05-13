"Этот сезон можно назвать удачным для ЦСКА. Нынешний чемпионат нужно разбить на две части. В начале пришел новый тренер, а времени, чтобы построить команду не было. В межсезонье было достаточно времени подтянуть физическую форму и тактику. Если бы ЦСКА чуть лучше выступил в первой части чемпионата, то уже бы не о третьем месте шел разговор. Видна работа Николича", - цитирует Чанова "РБ Спорт".
После 28-ми сыгранных туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 55-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 6 баллов. В 29-м туре Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича сыграет на выезде с московским "Локомотивом", который занимает шестое место в таблице с 49-ю баллами в своем активе.
ЦСКА предстоит провести ответную встречу с петербургским "Зенитом" в финале Пути РПЛ Кубка России. Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев. Напомним, что команда Сергея Семака является действующим обладателем трофея.
Чанов: этот сезон можно назвать удачным для ЦСКА
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил текущий сезон для "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА