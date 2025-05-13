Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
0 - 0 0 0
Жирона2 тайм
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Севилья
22:30
Лас-ПальмасНе начат

Пономарев - о матче Кубка России: "Не верится мне, что ЦСКА сможет забить "Зениту" три мяча"

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info ожиданиями по поводу ответного матча с "Зенитом" в финале Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА
Первая встреча завершилась победой "Зенита" со счётом 2:0.

- Очень вряд ли ЦСКА пробьется в решающую стадию Кубка России. Не верится мне, что сможем забить три мяча в этой встрече и выиграть по сумме двух матчей 3:2. Конечно, можем победить в этом матче, но, повторюсь, забить три мяча, скорее всего, не получится у нас.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится