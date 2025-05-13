Первая встреча завершилась победой "Зенита" со счётом 2:0.
- Очень вряд ли ЦСКА пробьется в решающую стадию Кубка России. Не верится мне, что сможем забить три мяча в этой встрече и выиграть по сумме двух матчей 3:2. Конечно, можем победить в этом матче, но, повторюсь, забить три мяча, скорее всего, не получится у нас.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев - о матче Кубка России: "Не верится мне, что ЦСКА сможет забить "Зениту" три мяча"
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info ожиданиями по поводу ответного матча с "Зенитом" в финале Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ПФК ЦСКА