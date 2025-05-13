"Кто может уехать из россиян в АПЛ? Вот сейчас забивает за "Динамо" Гладышев, но он ещё сырой. Но у нас есть ребята, которые могли бы уехать в АПЛ, если им добавить. Называть фамилии не хочу", - сказал Селюк Legalbet.
Гладышев в весенней части сезона забил семь голов и отдал четыре голевые передачи в Российской Премьер-Лиге. В апреле нападающий "Динамо" был признан лучшим футболистом месяца в РПЛ.
Селюк: Гладышев еще сырой для АПЛ
Агент Дмитрий Селюк высказался о шансах российских футболистов заиграть в Английской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо" Мск