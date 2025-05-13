Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
0 - 1 0 1
ЖиронаЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
СельтаЗавершен
Севилья
0 - 0 0 0
Лас-Пальмас1 тайм

Селюк: Гладышев еще сырой для АПЛ

Агент Дмитрий Селюк высказался о шансах российских футболистов заиграть в Английской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо" Мск
"Кто может уехать из россиян в АПЛ? Вот сейчас забивает за "Динамо" Гладышев, но он ещё сырой. Но у нас есть ребята, которые могли бы уехать в АПЛ, если им добавить. Называть фамилии не хочу", - сказал Селюк Legalbet.

Гладышев в весенней части сезона забил семь голов и отдал четыре голевые передачи в Российской Премьер-Лиге. В апреле нападающий "Динамо" был признан лучшим футболистом месяца в РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится