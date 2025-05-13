"Рука в естественном положении, внизу. Он даже в конце пытается ее убрать. Если брать все критерии, то нет пенальти. Поэтому главного арбитра не позвали к монитору. VAR зовут смотреть, если считают, что есть явная ошибка. Они посчитали, что судья принял правильное решение. Поэтому и не позвали к монитору", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".
Речь идёт об эпизоде, который случился на 81?й минуте матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московскими "Динамо" и "Спартак". Тогда мяч попал в руку защитнику бело?голубых Хуану Касересу, однако главный арбитр встречи Алексей Сухой принял решение не назначать пенальти в ворота хозяев.
В итоге матч завершился победой "Динамо" со счётом 2:0.
Экс-арбитр Лапочкин заявил, что судья правильно не поставил пенальти в ворота "Динамо" в матче со "Спартаком"
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил правильность решения судьи Алексея Сухого не назначать пенальти в ворота "Динамо" в матче 28 тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо" Москва