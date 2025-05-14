«Если поднять всю статистику — почему он забивал, как он забивал, — очень много вопросов будут вызывать полузащитники. К тому же Барко вопросы: за весеннюю часть всего одна передача, и та с углового. А если отнять пенальти, которые бил, у него статистика будет ужасающая. Почему с ним так произошло? Надо разбираться. Не доставляется столько передач, сколько было в осенней части. В весенней они пропали. Отсюда страдает результативность. Все-таки нападающий — зависимый игрок. Если не будет передач, где-то можно найти момент, развернуть, исполнить... Но мы же видели, как забивал Угальде! Сколько он в касание замыкал. Он был хозяином штрафной и вратарской: шла передача, он где-то ногу или голову подставил, на добивании сыграл... А сейчас таких передач нет, с чем это связано? Почему продуктивность полузащитников снизилась?» — заявил Масалитин «Газета.Ru»
В текущем сезоне Угальде провёл 28 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. В настоящее время костариканец занимает первое место в списке лучших снайперов РПЛ.
После возобновления чемпионата Угальде участвовал в каждом из десяти матчей, но смог отличиться только один раз — в игре против «Оренбурга». Также он сыграл в двух матчах Кубка России, где не отметился результативными действиями.
После 28 туров чемпионата Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. В следующем матче, который пройдет 15 мая, красно-белые встретятся с «Ростовом» в рамках финала Пути Регионов Кубка России.
Масалитин: Угальде не забивает, потому что полузащитники перестали снабжать его передачами
Экс-игрок Спартака Валерий Масалитин прокомментировал голевую засуху Манфреда Угальде, который остаётся лучшим бомбардиром РПЛ с 16 мячами.
Фото: ФК "Спартак"