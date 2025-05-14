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СМИ: "Олвэйс Рэди" запросил от "Локомотива" дополнительные €100 тысяч за трансфер боливийского нападающего

Боливийский клуб «Олвэйс Рэди» готов согласовать переход форварда в «Локомотив», если москвичи увеличат предложение до €1,1 млн.
Фото: IMAGO
По информации Агустин Суарес боливийский «Олвэйс Рэди» требует от московского «Локомотива» дополнительную сумму в размере €100 тысяч за переход нападающего Мойзеса Паниагуа.

Стороны близки к окончательной договоренности — если российский клуб удовлетворит требования боливийцев, сумма трансфера составит €1,1 млн. По информации источника, сделка может быть закрыта уже в ближайшие часы.

Всего за первую команду «Олвэйс Рэди» Паниагуа уже успел провести 76 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 6 ассистов. Текущая рыночная стоимость боливийского форварда составляет 700 тысяч евро по версии Transfermarkt.

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