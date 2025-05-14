Как сообщает издание Mundo Carbonero, «Пеньяроль» ведёт работу над трансфером 30-летнего левого защитника «Краснодара» Лукаса Оласы. Клуб из Монтевидео проводит консультации по поводу возможного перехода футболиста летом и рассматривает его как потенциальное усиление позиции левого защитника.
Лукас Оласа является игроком футбольного клуба «Краснодар» с августа 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 31 матче различных турниров, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего защитника составляет 3,5 миллионов евро.
На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 61 очко.
"Пеньяроль" заинтересован в летнем переходе защитника "Краснодара" Оласы
Уругвайский клуб «Пеньяроль» рассчитывает усилить левый фланг обороны за счёт опытного футболиста.
Фото: ФК "Краснодар"