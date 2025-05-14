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Источник: Станкович не рассматривает предложение от сборной Сербии

Наставник «Спартака» Деян Станкович сосредоточен на работе в клубе и не планирует смену направления карьеры.
Фото: ФК "Спартак"
По информации «Спорт-Экспресса», главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович не рассматривает возможность возглавить сборную Сербии. В его тренерском штабе считают такой вариант «невозможным», а сам специалист ориентирован на продолжение работы в клубном футболе.

Ранее в СМИ были новости, что Станковичу пообещал скорое назначение в национальную сборную.

Деян Станкович стал главным тренером «Спартака» 1 июля 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 39 матчей, одержав 23 победы, 6 раз сыграв вничью и 10 раз потерпев поражение. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Станкович уже работал тренером в таких командах, как «Сампдория», «Ференцварош» и «Црвена Звезда».

После 28-го тура «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко.

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