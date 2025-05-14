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В "Пари НН" заявили о полном доверии Гончаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давид-Мелик Гусейнов заявил, что клуб не планирует менять главного тренера и полностью поддерживает Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"
«Кандидатура главного тренера «Пари НН» ни разу не обсуждалась. Есть полное доверие к Виктору Гончаренко от руководства клуба», — заявил Гусейнов Metaratings.

Виктор Гончаренко занял пост главного тренера «Пари НН» в октябре 2024 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, в которых одержала 5 побед, три раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

После 28 туров «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков. Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 17 мая против воронежского «Факела».

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