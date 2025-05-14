«Мирлинд хочет сделать новый шаг в карьере и перейти в более сильный клуб. Летом он и клуб будут рассматривать предложения.
Он может перейти в Европу, но в то же время остаться и в России — его отлично приняли в Казани. Сын хочет лучшую команду для себя, но все зависит от соглашения с «Рубином».
Продление контракта? Все будет зависеть от казанского клуба», — заявил Даку Sport24.
В текущем сезоне Даку провел 27 матчей за «Рубин» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно оценкам портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 7 миллионов евро.
Даку делит третью и четвертую строчку в списке лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги с Эсекьелем Барко, имея на своем счету по 12 голов.
Отец Мирлинда Даку рассказал, что нападающий хочет перейти в более сильный клуб
Фехми Даку, отец нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку, сообщил, что его сын планирует сменить команду в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Рубин"