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Источник: "Локомотив" сделал предложение по трансферу 17-летнего нападающего Паниагуа

Московский "Локомотив" может приобрести нападающего "Олвэйс Реди" Мойзеса Паниагуа.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, московский "Локомотив" предложил боливийскому клубу "Олвэйс Реди" за трансфер нападающего Мойзеса Паниагуа 1 миллион евро. Боливийцы хотят получить на сто тысяч евро больше, торг продолжается. Форвард готов продолжить карьеру в России.

В 2025 году Мойзес Паниагуа провел за боливийский "Олвэйс Реди" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 17-летнего нападающего в 700 тысяч евро. На счету Паниагуа 2 матча в составе национальной команды Боливии.- дебют состоялся в марте этого года.

На данный момент "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 49-ю набранными очками в своем активе.

Источник: "Чемпионат".

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