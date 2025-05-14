По информации источника, московский "Локомотив" предложил боливийскому клубу "Олвэйс Реди" за трансфер нападающего Мойзеса Паниагуа 1 миллион евро. Боливийцы хотят получить на сто тысяч евро больше, торг продолжается. Форвард готов продолжить карьеру в России.
В 2025 году Мойзес Паниагуа провел за боливийский "Олвэйс Реди" во всех турнирах 7 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 17-летнего нападающего в 700 тысяч евро. На счету Паниагуа 2 матча в составе национальной команды Боливии.- дебют состоялся в марте этого года.
На данный момент "Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 49-ю набранными очками в своем активе.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Локомотив" сделал предложение по трансферу 17-летнего нападающего Паниагуа
Московский "Локомотив" может приобрести нападающего "Олвэйс Реди" Мойзеса Паниагуа.
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