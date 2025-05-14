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Автор покера в ворота "Крыльев Советов" Боселли: надо заканчивать сезон и спасать "Пари НН"

Форвард "Пари НН" Хуан Боселли рассказал, что пока не думает о возможном уходе из российского клуба.
Фото: ФК "Пари НН"
- Этот матч станет еще одним фактором к тому, чтобы уехать летом в Европу? Я сейчас не хочу думать об этом. Надо заканчивать сезон и спасать команду. О возможном уходе подумаю только летом, пока меня это не интересует.

Напомним, в понедельник, 12 мая, "Пари НН" разгромил на своем поле "Крылья Советов" в матче 28-го тура российской Премьер-лиги со счетом 5:2. Нападающий Хуан Боселли записал на свой счет покер.

25-летний уругваец выступает за нижегородцев с сентября 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2026-го. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 28 матчах за "Пари НН" в чемпионате и Кубке России, в которых оформил 10+2 по системе гол плюс пас.

Источник: "Матч ТВ"

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