- В случае со "Спартаком" только Кубок России может спасти этот сезон. Предстоящая игра с "Ростовом" очень важна, ведь у команды есть сложности с попаданием в тройку в чемпионате. Нужно делать акцент на Кубок России. Думаю, "Спартак" приложит все усилия, чтобы пройти ростовчан.
В четверг, 15 мая, состоится финал Пути регионов Кубка России, в котором столичный "Спартак" примет на своем поле "Ростов". Матч пройдет на "Лукойл Арене" в Москве и начнется в 20:00 по местному времени.
За два тура до финиша текущего розыгрыша российской Премьер-лиги красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Команда Деяна Станковича набрала 51 очко в 28 играх и на четыре балла отстает от призовой тройки. В рамках 29-го тура спартаковцы сыграют в Самаре против местных "Крыльев Советов", а в заключительном, 30-м туре примут дома подмосковные "Химки".
Источник: "Чемпионат"
Ледяхов: в случае со "Спартаком" только Кубок России может спасти этот сезон
Экс-игрок "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о перспективах команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"