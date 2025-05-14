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Семенов: если "Краснодар" отпустит это чемпионство, назвать это позором как-то громко

Экс-защитник "Ахмата" Андрей Семенов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Краснодар"
- Если "Краснодар" отпустит это чемпионство, назвать это позором как-то громко. Люди очень много вкладывают в это, идут к этому, но из раза в раз выбрасывать это богатство из своих рук – это уже становится как-то смешно, - сказал Семенов "РБ Спорт".

На данный момент команда Мурада Мусаева занимает первую строчку в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 61 очко в 28 матчах. Ближайшим конкурентом южан является "Зенит", набравший на один балл меньше. До конца сезона РПЛ осталось 2 тура. "Быкам" предстоит встретиться с "Оренбургом" и московским "Динамо", а сине-бело-голубым - с "Ростовом" и "Ахматом".

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