- у "Спартака" есть какая-то цикличность. Сначала боготворят, а потом появляются слухи об уходе тренера. Но все равно, от любви до ненависти один шаг. Станкович нравится мне как тренер и человек. Пока рано делать выводы, сперва надо пройти "Ростов", - сказал Павел "РБ Спорт".
Напомним, Деян Станкович занял пост главного тренера "Спартака" в мае 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста занимают пятую строчку в таблице РПЛ, имея в своем активе 51 очко за 2 тура до конца. Также красно-белые сыграют в финале Пути регионов Кубка России с "Ростовом". Встреча состоится 15 мая.
Погребняк - о возможном уходе Станковича из "Спартака": от любви до ненависти один шаг
Экс-игрок "Зенита" Павел Погребняк отреагировал на информацию о возможном уходе Деяна Станковича с поста главного тренера "Спартака".
Фото: "Чемпионат"