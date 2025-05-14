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Кирьяков: ЦСКА в 2025 году - лучшая команда

Экс-форвард московского "Динамо" Сергей Кирьяков поделился эмоциями после выхода ЦСКА в Суперфинал Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
- ЦСКА в 2025 году — лучшая команда. Казалось, что в руках "Зенита" всё — Кубок и РПЛ, только надо было дождаться ошибки "Краснодара". Но ЦСКА доказал, что с ним надо считаться. Он по праву находится в тройке лидеров РПЛ, - сказал Кирьяков "Чемпионату".

14 мая ЦСКА обыграл "Зенит" в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:0 (общий счет 2:2, после серии пенальти 4:3). Команда Марко Николича сыграет в Суперфинале Кубка России 1 июня с победителем финала Пути регионов - "Ростовом" или московским "Спартаком".

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