- С кем бы мы ни играли в финале, это будет сложная игра. Будь то "Ростов" или "Спартак", это будет хорошая игра, важная игра. Но для ЦСКА важно снова сыграть в Суперфинале и завоевать трофей в Кубке, - сказал Пьянич "Чемпионату".
ЦСКа обыграл "Зенит" в финале Пути РПЛ Кубка России (0:2 в первом матче, 2:0 в ответной игре и 4:3 по пенальти) и вышел в Суперфинал, где 1 июня на стадионе "Лужники" сыграет с победителем финала Пути регионов - "Ростовом" или московским "Спартаком".
Пьянич: для ЦСКА важно снова сыграть в Суперфинале и завоевать трофей в Кубке
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич оценил шансы своей команды на победу в Суперфинале Кубка России.
Фото: "Чемпионат"