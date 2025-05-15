- После первого тайма и незабитого пенальти Облякова у нас было 45 минут, чтобы вернуться. Даже великие промахиваются. Он — наш лидер, мы его поддерживаем. Он суперигрок, - сказал Мусаев "Чемпионату".
ЦСКА одержал победу над "Зенитом" (2:0, 4:3 пен.) в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. В концовке первого тайма Обляков не реализовал 11-метровый.
1 июня в Суперфинале Кубка России армейцы сыграют с победителем противостояния "Спартака" и "Ростова".
Мусаев: Обляков — наш лидер, мы его поддерживаем
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев после выхода в Суперфинал Кубка России назвал хавбека красно-синих Ивана Облякова лидером команды.
Фото: "Чемпионат"