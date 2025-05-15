Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
20:00
РостовНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
20:00
БетисНе начат
Осасуна
20:00
АтлетикоНе начат
Хетафе
22:30
АтлетикНе начат
Эспаньол
22:30
БарселонаНе начат

Мусаев: Обляков — наш лидер, мы его поддерживаем

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев после выхода в Суперфинал Кубка России назвал хавбека красно-синих Ивана Облякова лидером команды.
Фото: "Чемпионат"
- После первого тайма и незабитого пенальти Облякова у нас было 45 минут, чтобы вернуться. Даже великие промахиваются. Он — наш лидер, мы его поддерживаем. Он суперигрок, - сказал Мусаев "Чемпионату".

ЦСКА одержал победу над "Зенитом" (2:0, 4:3 пен.) в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. В концовке первого тайма Обляков не реализовал 11-метровый.

1 июня в Суперфинале Кубка России армейцы сыграют с победителем противостояния "Спартака" и "Ростова".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится