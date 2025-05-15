"Мне кажется, что будет тяжелый матч, потому что велика цена ошибки. Все-таки на кону выход в суперфинал Кубка России. Я думаю, что это сейчас наиболее значимый футбольный турнир в России, потому что еврокубков и других соревнований у российских клубов нет. В целом, считаю, что "Ростов" и "Спартак" имеют равные шансы на выход в Суперфинал Кубка России", - цитирует Граната "РБ Спорт".
Сегодня, 15-го мая, московский "Спартак" примет на своем поле "Ростов" в финале Пути регионов Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени. Победитель сегодняшней встречи сыграет в Суперфинале турнира с ЦСКА. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
После 28-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком в своем активе. Южане располагаются на 8-й строчке в таблице с 38-ю баллами.
Гранат: "Ростов" и "Спартак" имеют равные шансы на выход в Суперфинал Кубка России
Бывший игрок сборной России высказался о предстоящем матче Кубка России "Спартак" - "Ростов".
Фото: ФК "Спартак"