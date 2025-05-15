Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
20:00
РостовНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
20:00
БетисНе начат
Осасуна
20:00
АтлетикоНе начат
Хетафе
22:30
АтлетикНе начат
Эспаньол
22:30
БарселонаНе начат

Каррера: сегодня важный день для "Спартака", я буду болеть за красно-белых

Бывший тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о предстоящем матче красно-белых в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"
"Сегодня важный день для "Спартака". Пройти в финал Кубка и сыграть с ЦСКА — отличная возможность. Желаю удачи команде, буду за них болеть", - цитирует Карреру "РБ Спорт".

Напомним, что сегодня, 15-го мая, московский "Спартак" примет на своем поле "Ростов" в финале Пути регионов Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:00 по московскому времени. Победитель сегодняшней встречи сыграет в Суперфинале турнира с ЦСКА.

После 28-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится