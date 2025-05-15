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Погребняк: не уверен, что "Краснодар" ментально готов к завоеванию чемпионства

Экс-игрок сборной России Павел Погребняк высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я не уверен, что в ментальном плане "Краснодар" готов к завоеванию чемпионства в этом сезоне. Если бы они были готовы, то уже стали бы победителями. Но все может быть. Развязка в этом году может быть такая же, как и в прошлом. Может быть, после 29-го тура уже "Зенит" будет диктовать условия", - цитирует Погребняка "РБ Спорт".

После 28-ми сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 61-м набранным очком, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 60-ю баллами в своем активе. В 29-м туре Российской Премьер-Лиги команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с "Оренбургом", а подопечные Сергея Семака отправятся на выезд к "Ростову".

Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду, а также действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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