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Червиченко: ЦСКА — самая лучшая команда России на данный момент

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко оценил игру ЦСКА.
Фото: РИА Новости
- ЦСКА — самая лучшая команда России на данный момент. Нет срывов, они поражают стабильностью и улучшением всего в каждом матче. Пока у ЦСКА один сплошной позитив в 2025 году, - сказал Червиченко "Чемпионату".

14 мая подопечные Марко Николича обыграли на своем поле "Зенит" со счетом 2:0 в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (общий счет 2:2, 4:3 после серии пенальти) и вышли в Суперфинал турнира, где сыграют с победителем финала Пути регионов - "Спартаком" или "Ростовом".

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