- "Зенит" уже потерял один титул. Если команда потеряет второй, наверное, логично встанет вопрос об отставке Семака. Но дело не только в тренере – половина футболистов не соответствует уровню "Зенита". Надо убирать как минимум 10 человек, - сказал Туфрин "Чемпионату".
14 мая сине-бело-голубые проиграли ЦСКА 0:2 (2:2 общ, пен 3:4) в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. В серии пенальти в составе не "Зенита" не забили Александр Соболев и Густаво Мантуан.
За 2 тура до конца петербуржцы занимают второе место в таблице, отставая от "Краснодара" на 1 очко.
Туфрин: половина футболистов не соответствует уровню "Зенита"
Экс-президент "Зенита" Леонид Туфрин высказался о проигрыше сине-бело-голубых в финале Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"