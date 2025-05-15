"Впервые слышу об этом", - передает слова Пименова "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что столичный "Локомотив" проявляет интерес к защитнику "Крыльев Советов" Гленну Бейлу.
В нынешнем сезоне 29-летний нидерладский футболист принял участие в 23 матчах за самарцев в РПЛ и Кубке России, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт Бейла истекает летом этого года. Transfermarkt оценивает стоимость Бейла в 1,8 миллиона евро.
В "Крыльях Советов" отреагировали на информацию об интересе "Локомотива" к Бейлу
Заместитель гендиректора "Крыльев Советов" Руслан Пименов прокомментировал слухи об интересе к защитнику Гленну Бейлу со стороны "Локомотива".
Фото: ФК "Крылья Советов"