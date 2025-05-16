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Альба: хочу поздравить Станковича - против "Спартака" было тяжело

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба прокомментировал победу над "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России (2:1).
Фото: ФК "Ростов"
- Мы готовились прессинговать как всегда. В первом тайме ничего не получалось в этом плане. В перерыве сделали много корректировок. Хочу поздравить Деяна Станковича — против них было тяжело, наши игроки — настоящие мужики.

"Ростов" выиграл в гостях у московского "Спартака" в финале Пути регионов Кубка России, который состоялся сегодня, 15 мая. Игра на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арене" завершилась со счетом 2:1. В составе ростовчан забитым мячом отличился нападающий Николая Комличенко, также один гол был записан на голкипера хозяев Александра Максименко.

Таким образом команда Джонатана Альбы 1 июня встретится в Суперфинале турнира со столичным ЦСКА.

Источник: "Матч ТВ"

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