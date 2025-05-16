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Гендир "Спартака": нас не устраивает результат. Мы на связи со Станковичем

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал серию неудачных матчей и взаимодействие с главным тренером.
Фото: ФК "Спартак"
— Вас устраивает игра команды в последних матчах?

— Нас не устраивает результат. Будем разбираться.

— Вы получили объяснения от Станковича, что происходит с командой?

— Да, мы всегда на связи.

— Что скажете о трансферах «Спартака»?

— Мы будем обсуждать это после сезона, — цитирует Малышева «Матч ТВ».

В четверг, 15 мая, московский «Спартак» уступил на своем поле «Ростову» в финале Пути регионов Кубка России и выбыл из борьбы за трофей. Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Единственный мяч в составе красно-белых записал на свой счет центральный нападающий Ливай Гарсия.

После 28 туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. До конца чемпионата осталось два тура. Красно-белым предстоят матчи против «Крыльев Советов» и «Химок».

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