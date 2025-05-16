«Мы в процессе переговоров, пытаемся достичь соглашения. Это правда», — заявил Корначини «СЭ».
Жубал защищает цвета «Осера» с 2020 года. В этом сезоне игрок провел за французскую команду 30 матчей в Лиге 1 и записал на свой счет шесть забитых голов. Нынешнее соглашение защитника истекает в июне этого года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 31-летнего защитника в 2 миллиона евро.
Агент капитана французского "Осера" подтвердил процесс переговоров с "Краснодаром"
Защитник «Осера» Жубал ведет переговоры с «Краснодаром» о переходе в статусе свободного агента.
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