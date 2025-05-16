"Переход Жубала в "Краснодар"? Да, мы уже согласовали с клубом все условия контракта. Cкоро игрок подпишет контракт", - цитирует агента Sport24.
Ранее сообщалось, что капитан французского "Осера" Жубал в летнее трансферное окно перейдет в "Краснодар". В текущем сезоне центральный защитник провел во всех турнирах 30 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего бразильца в 2 миллиона евро, контракт футболиста с французским клубом рассчитан до конца этого сезона.
Агент Жубала сообщил о достигнутой договоренности с "Краснодаром" об условиях контракта
Футбольный агент Леонардо Корначини, представляющий интересы защитника "Осера" Жубала, рассказал о переходе своего клиента в "Краснодар".
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