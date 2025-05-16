"Парагвайский защитник не входит в долгосрочные планы спортивного директора Фрэнсиса Кахигао, поэтому летом московский клуб будет готов рассмотреть предложения по футболисту, к которому уже есть интерес от латиноамериканских клубов, сам Дуарте не против покинуть "Спартак", - сообщает источник "Чемпионата".
Алексис Дуарте перешел в московский "Спартак" из парагвайского "Серро Портеньо" зимой 2023 года за 4 миллиона евро и заключил контракт до лета 2027 года. Парагваец провел за красно-белых во всех турнирах 58 матчей и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в 3 миллиона евро.
После 28-ми сыгранных туров красно-белые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м набранным очком в своем активе. В 29-м туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов", а в заключительном туре примет на своем поле подмосковные "Химки".
"Чемпионат": "Спартак" готов продать Дуарте, защитником интересуются латиноамериканские клубы
Алексис Дуарте может покинуть московский "Спартак" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"