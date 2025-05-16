По данным издания "Чемпионат", красно-белые оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (за карточки четырём футболистам и двум официальным лицам клуба), на 50 тысяч рублей за необеспечение общения игроков в микст-зоне и на 20 тысяч за неоднократный выход клубных представителей за пределы технической зоны. Кроме этого, 20 тысяч штрафа наложены за два нарушения по техническим пунктам.
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович также оштрафован на 30 тысяч рублей за появление на поле во время игры.
Сам матч завершился победой "Динамо" со счетом 2:0.
КДК РФС наложил на "Спартак" четыре штрафа по итогам матча с "Динамо"
КДК РФС выписал "Спартаку" четыре денежных штрафа по итогам матча с московским "Динамо" в 28-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"