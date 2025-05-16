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Червиченко оценил шансы на отставку Станковича из "Спартака"

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко оценил шансы на отставку главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Что касается отставки Станковича, всё возможно. Нет трофеев, игры и перспектив. На мой взгляд, для Станковича плохой сигнал — работа его земляка Николича в ЦСКА. "Спартак", как был чемпионом России и обладателем Кубка в мозгах журналистов, так и остался", - сказал Червиченко "Чемпионату".

Станкович работает в "Спартаке" с лета прошлого года, его контракт рассчитан до лета 2026 года. В четверг, 15 мая, красно-белые проиграли "Ростову" (1:2) в финале Кубка России в Пути регионов, лишившись шансов на завоевание титула. В чемпионате РПЛ команда занимает пятое место за два тура до конца турнира.

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