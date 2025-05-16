"Что касается отставки Станковича, всё возможно. Нет трофеев, игры и перспектив. На мой взгляд, для Станковича плохой сигнал — работа его земляка Николича в ЦСКА. "Спартак", как был чемпионом России и обладателем Кубка в мозгах журналистов, так и остался", - сказал Червиченко "Чемпионату".
Станкович работает в "Спартаке" с лета прошлого года, его контракт рассчитан до лета 2026 года. В четверг, 15 мая, красно-белые проиграли "Ростову" (1:2) в финале Кубка России в Пути регионов, лишившись шансов на завоевание титула. В чемпионате РПЛ команда занимает пятое место за два тура до конца турнира.
Червиченко оценил шансы на отставку Станковича из "Спартака"
Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко оценил шансы на отставку главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"